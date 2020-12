Recién llegada de Punta Cana y comprometida con Lucas Rodríguez, Barbie Vélez fue a su lugar favorito: la peluquería. Allí renovó su imagen y se cambió el look para lucir espléndida en las fotos.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió el resultado final y soprendió a sus seguidores. La joven se tiñó el cabello con un tono más rubio desde las raíces y se hizo flequillo, algo que no es habitual en ella. "Nunca no me estoy haciendo algún cambio. ¿Qué opinan? Los leo", escribió la hija de Nazarena, muy feliz por su decisión de pasar por el salón de belleza.

.

"Todo te queda bomba", "Hermosa", "Qué diosa por favor", "Amo flequi forever", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió la modelo tras compartir la imagen en su red social. Además cosechó más de 100 mil "Me Gusta".

¡Mirá!