En las últimas semanas, More Rial dejó ver la tensa relación que mantiene con su padre, Jorge, y hasta disparó contra su nueva esposa, Romina Pereiro. En medio de la disputa familiar la joven compartió un fuerte descargo en sus redes sociales.

"Mi papá cambió mucho desde que empezó a salir con Romina. Dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo. No es lindo el recibir rechazo de tu propia familia, y mucho menos que gente tenga dos caras, porque para las redes es una y para la vida otra", había dicho More sobre la relación con su papá.

.

Luego compartió un vivo de Instagram donde fue mucho más picante y aseguró que el periodista ya no la ayudaba económicamente: "Ya no me mantiene más Jorge, me cortó todo. Todo bien igual. ¿Qué voy a hacer? Capaz que en algún momento me empiezo a prostituir, algo voy a inventar para darle de comer a mi hijo. Sino, vamos a ir al semáforo a pedir monedas".

Incluso defendió a Patricio Giménez en el picante ida y vuelta que mantuvo con el conductor de "Intrusos". "La verdad, te felicito porque nadie se mete con el gran Jorgito", le había dicho a través de mensajes privados en Instagram.

Ahora, More fue por más y compartió una fuerte indirecta: "Yo doy mucho porque soy mucho. A mí me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso. Si quieren cagarme, que me caguen; pero acá no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar". Su mensaje llega en medio de la dura disputa familiar y sin nombrarlo da a entender que es un descargo dirigido directamente al presentador.