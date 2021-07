En abril pasado, Dani La Chepi dijo que si Javier Cordone le proponía casamiento diría que no. Sin embargo, parece que aquel pensamiento quedó en el olvido ya que ahora, su novio le entregó un anillo de boda y dijo que sí.

Tras anunciar que será la nueva panelista de "Polémica en el bar", la ex integrante de "MasterChef Celebrity 2" compartió el emocionante momento en su cuenta de Instagram en el que su hija fue partícipe.

La pequeña Isabella ayudó al novio de su madre para la gran sorpresa. Así lo explicó la propia influencer por sus historias de Instagram. Al respecto advirtió: "Isa me está preparando para una ocasión especial. ¿Cuál es la ocasión? Ay, me puso perfume, me peinó. ¿Qué será?".

.

Tras la propuesta de Javier, Dani miró directo a su hija y le preguntó firme: "Vos fuiste la de la idea! ¿Digo que sí?" .

"Como si fuera de verdad", respondió la pequeña con entusiasmo. Fue en ese momento cuando la figura del espectáculo abrazó emocionada a su pareja y dijo que sí. "¡Wiiiii, se casaron!", exclamó Isa.