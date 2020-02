Su carácter es firme y cada vez que tiene que decir algo lo hace sin pelos en la lengua. Alejada de los temores y del "qué dirán", Dalma Maradona continúa mostrándose fiel a ella misma y dice lo que piensa. A través de sus redes sociales, la hija de Claudia Villafañe sorprendió a sus seguidores con un misterioso mensaje.

Pareciera que una conversación hizo que la desconcertara por completo. Es por eso que no dudó en hacer público sus sentimientos. "Si me pedís que publique un mensaje privado que me mandás, jamás va a pasar", escribió tajante la mediática.

.

Y agregó sin filtro: "Sólo publico lo que me copa y si me copa y me pedís que lo publique, en el instante que me lo pedís me deja de copar. Sorry not sorry (perdón no perdón)".

Si bien omitió a la persona que le hizo este pedido, sus seguidores pensaron que tal vez se podría tratar de su padre: Diego Maradona.

¿Hablará de él?