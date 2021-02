Yanina Latorre fue objetivo de muchas críticas porque se fue de vacaciones a Miami junto a su familia durante la pandemia de coronavirus. Además, la panelista inmunizó a su mamá, Dora Camaño, con la vacuna de Pfizer, por lo que muchos se preguntaron por qué la mujer pudo inocularse antes que médicos y doctores de la zona.

Yanina Latorre logró vacunar a su mamá, Dora Camaño, en Miami.

Sin embargo, la contadora se mostró un tanto angustiada por la situación actual en los aeropuertos ya que debido a que el Gobierno Nacional decidió restringir vuelos a los destinos más elegidos por los turistas argentinos, es muy complicado conseguir un lugar para volver debido a las demoras.

La panelista de "Los ángeles de la mañana" contó a través de sus stories que hay mucha gente argentina varada en Florida y reveló el insólito caso de un amigo que “está desde hace tres días intentando subir al avión y no puede”.

Yanina Latorre y Diego Latorre en Miami.

Además, la angelita narró el proceso al que debió someterse para regresar: “Hoy es un día horroroso, llueve, hay viento, me levanté muy temprano, conseguí pasajes pero, cuando vaya a subir al avión, ya sé que hay gente muy varada. Un amigo mío está desde hace tres días intentado subir al avión y no puede. Yo tengo pasaje para el miércoles, hoy me hisopé y grabé el hisopado, por lo que me putearon. A ver si todavía no viajaba por el hisopado”.

“Ayer llegó Lola con Gero, pero ellos se quedan hasta la semana que viene, espero que puedan viajar”, finalizó sobre la vuelta de Lola Latorre a Miami, quien había viajado a Vail, Colorado para esquiar junto a su novio, Jerónimo Chaves.

¡Mirá el descargo de Yanina Latorre en Miami!