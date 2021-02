En las últimas horas se conoció la denuncia pública contra el chef Pablo Massey por acoso sexual que hizo una de sus ex empleadas, Trinidad Benedetti. La joven narró su terrible experiencia cuando trabajaba en la "Panadería de Pablo" a los 20 años.

"Trabajé ahí por un período de siete u ocho meses, fue mi primer trabajo en un lugar copado y el primero además en una pastelería. Amaba ese trabajo, dejé sangre, cuerpo, alma y dignidad ahí. Hablé con una de las encargadas, le conté y le dije textualmente: '¿es normal que Pablo le toque el cul... a las empleadas?', y ella me respondió 'Sí. Tenés dos opciones: no hacés nada porque es un viejo gagá y todos los sabemos, o le pegás una cachetada. Las dos son válidas'", declaró.

Luego de contar su historia, recibió un gran apoyo de los usuarios y hasta mensajes de otras mujeres narrando situaciones similares. Es por eso que volvió a escribir en sus redes y dijo: "Hola a todos. No me da la vida para agradecerles por el apoyo, perdón por no ser capaz de responderles a cada uno. Estoy bien pero abrumada, así que pido paciencia, nunca esperé algo así".

"Me doy cuenta de que esto ya no es por mí sino por todas, pero se siente como una responsabilidad enorme y hay mucho que pensar, hacer y decir. De corazón, gracias", sostuvo.

Por último, escribió: "Y recuerden: lo personal es político y ningún tibio nunca escribió historia".