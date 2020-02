El 6 de febrero se cumplen dos años de la inesperada muerte de Débora Pérez Volpin, quien falleció tras someterse a un chequeo de rutina en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo. Enrique Sacco, su viudo, le dedicó un tierno mensaje en las redes sociales, en el que recordó a Débora y pidió justicia por su muerte.

Para ilustrar sus palabras, Sacco eligió un video con fotos de la periodista en el que se escucha la canción "Can't take my eyes off of you", entonada por su hija Luna, fruto de su relación con Marcelo Funes. Además, la joven utilizó su cuenta de Instagram para recordar a su mamá.

"¿Cómo hago para seguir aguantandome las ganas de darte un abrazo, de escucharte, de simplemente verte? Desde hace dos años que convivo con ese sentimiento", escribió y agregó: "Mamá, no hay palabras para describir lo mucho que te necesito y que te extraño. Hoy y siempre pedimos #JusticiaPorDébora".