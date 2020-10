Tras luchar por dos meses contra el covid-19, Hugo, padre de Gimena Accardi falleció el martes por una neumonía bilateral como consecuencia del virus. En este momento tan difícil que le toca vivir a la actriz, recibió el inesperado y cariñoso saludo de la China Suárez, de quien se había distanciado hace muchos años y en el último tiempo se produjo un acercamiento.

El 30 de agosto, Gimena sorprendió el publicar en Instagram que su padre se había contagiado de coronavirus y su estado era crítico. “Mi viejo es un tipo sano, deportista, tiene 62 años y no se quiere jubilar porque se siente muy joven y ama su trabajo. Jamás tuvo problemas de salud, juega al fútbol con pendejos y muchas veces ganó el premio a la valla menos vencida porque ataja como los dioses y vuela en cada pelotazo cayendo al piso como un bailarín profesional”, expresó.

Tras la confirmación del fallecimiento de su papá, Gimena y su marido Nico Vázquez no realizaron ningún tipo de declaración, pero muchos amigos y colegas comenzaron a expresar sus condolencias a través de las redes sociales.

Entre ellos se encontraba la China, que recordó en Twitter la relación que tenía con Hugo y le envió un cálido mensaje a Gimena: “Hugo querido. Tantas charlas compartidas. No tengo dudas seguirás escribiendo por allá arriba. Descansa en paz. @gimeaccardi te abrazo”.

Hugo querido. Tantas charlas compartidas. No tengo dudas seguirás escribiendo por allá arriba. Descansa en paz. @gimeaccardi te abrazo. — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) October 14, 2020

Gime vive su duelo junto a su familia y hasta ahora no respondieron los mensajes recibidos, pero el gesto de Suárez significa mucho tras la pelea que las había distanciado en 2016.

La China y la pareja tenían un gran vínculo, pero la amistad se quebró casualmente en otro momento de duelo, cuando falleció Santiago Vázquez, el hermano menor del actor. En 2017, Gimena dijo en una entrevista: “Se comportó de una forma que nosotros no esperábamos, con un tema que es muy fuerte, triste y delicado como fue lo de Santi. No estuvo. No estuvo de la forma que esperábamos, ni de la forma que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas".

Los tres puderon aclarar la situación pero no volvieron a tener un contacto estrecho. Sin embargo, en las últimas semanas se supo que habían tenido un acercamiento más fuerte que indicaría su reconciliación, que se evidenció con este sentido homenaje.