Cinthia Fernández sorprendió en las últimas horas al revelar que sufrió violencia de género por parte de Matías Defederico: "Violencia verbal hubo, pero también hablo de física. Con mi mamá me cuesta hablar de estas cosas, se enteró de esto mucho tiempo después. Había un muy amigo mío que sabía del primer episodio, y hoy ya no está. Lo perdí hace muy poquito".

Tras sus palabras, el padre de Bella, Charis y Francesca, compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se muestra en sus últimas vacaciones en Bariloche tomando mate y muy relajado. "La paz, siempre", expresó Defederico.

En aquel momento, la panelista lo había acusado al futbolista de no pagar la cuota alimentaria ni la obra social. "Che menos mal que no tenías un mango... Y te vas de vacaciones, cortás la obra social de tus hijas y pagás a fin de mes la miseria que decir ‘poder’. Jamás las llevas de vacaciones. Estaría bueno que la plata que sí tenés y mentís en la Justicia la uses con ellas".

Mientras que la respuesta del deportista fue contundente: "Dicen que la envidia es tan jodida que el Chavo no tenía nada y Quico era quien sufría...".