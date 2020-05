El sábado trascendió que Charly García estaba internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) tras tener fiebre alta y dolores corporales. Los médicos le hicieron un tratamiento para aliviarlo y los estudios correspondientes para descartar que tenga coronavirus.

Tras la preocupación de todos los fanáticos, José Palazzo, el mánager del músico de 68, trajo alivio y tranquilidad a través de las redes sociales en medio de la pandemia por coronavirus.

"Mescriben muchos por Charly (García), yo estoy en Córdoba pero me dijo su familia que no tiene Covid-19 y que está bien. Tranquilos y snm (Say No More)", escribió en su cuenta de Twitter el creador del Cosquín Rock.

Hace cuatro meses Charly fue hospitalizado tras presentar un traumatismo de cadera. Después de un mes de reposo y sesiones de kinesiología, el intérprete de "Yendo de la cama al living" postergó todos sus shows pautados.