El jueves a las 9:30 de la mañana nació la hija de Pampita y Roberto García Moritán, Ana, y las redes se llenaron de mensajes de amor y felicitaciones para la pareja. Una de las dedicatorias que se destacó del resto fue la de Jimena Barón, quien le escribió un tierno saludo a los padres de la beba.

"Felicidades Pampita y Roberto García Moritán por la llegada de Ana, ¡merecida felicidad! Les deseo lo mejor", escribió la artista en su cuenta de Twitter para desearle mucha alegría en esta nueva etapa de su vida a su compañera de jurado de " ShowMatch: La Academia".

Felicidades @pampitaoficial y @Robergmoritan por la llegada de Ana ❤️ merecida felicidad! Les deseo lo mejor ✨�� — ᒎ �������� (@baronjimena) July 22, 2021

A pesar de que no se conocían de antes del certamen, la cantante y la conductora pegaron mucha onda como colegas en el reality artístico y ya pasaron al nivel en el que sus hijos se hicieron amigos.

En un móvil con " Los Ángeles de la Mañana", Barón dio detalles de su amistad con Pampita: " Estamos íntimas, es insólito. Aparte, Pampita me hace videollamada. Es como una Kardashian. Ella a mitad del día me hace una videollamada por FaceTime y me cuenta cosa. ¡Es espectacular! Eso es medio yankee. Nadie te llama directo, pero Caro sí. Todo el tiempo. La amo".

Pampita y JImena Barón se hicieron amigas gracias a "ShowMatch: La Academia". "Nuestros hijos van juntos a natación, se hicieron amigos. A mí me viene bárbaro, porque mi casa es horrible y la de ella es espectacular. Tiene casa de fin de semana. Yo el fin de semana no sé qué hacer. Es bárbara esta amistad. Estoy a nada de sacarme fotos en su casa. Yo ya estoy yendo a su otra casa, la de zona norte", bromeó Jimena sobre su compañera en "La Academia".

"Hablando fuera de chiste, me parece una mina divina. Estamos amigas. Es muy amorosa. No me lo esperaba. Viste que uno a veces escucha cosas, o se hace una imagen. Ella es una mina con personalidad muy fuerte, yo también. Y dije 'ya veo que estamos todo el año sacándonos chispas'. Y no. Es amor puro", cerró " La Cobra" sobre su cariño con Pampita.

