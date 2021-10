Una de las claves del éxito de " Bienvenidos a Bordo" en la pantalla de El Trece es la aparición de Nahuel Matheu "El Carpintero" y Matías Antunez. La dupla de amigos se destacaron en la prueba de dominadas y se mantuvieron invictos durante largos meses, por lo que alcanzaron casi dos millones de pesos como premio.

A pesar de la sorpresiva derrota que sufrieron en la emisión del martes 12 ante Kuza y Super Román, los históricos participantes del ciclo que conduce Guido Kaczka se mostraron contentos con su actuación. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Matheu envió un agradable mensaje a los pocos minutos de ser eliminados.

.

"Cosas increibles se dan cuando uno no las busca y una de esas fue conocerte a vos, Antunez. Ya estaba escrito que teníamos que vivir todo esto juntos y así lo hicimos y lo seguiremos haciendo hasta que Dios quiera", comienza el texto. Más allá de que perdieron su invicto, el conductor le expresó que quería seguir contando con ellos por lo que tendrán su merecida revancha.

Si bien tuvieron una participación en la emisión siguiente, no realizaron una prueba de dominadas. "Somos dos personas totalmente opuestas que se fusionaron no sólo para un programa de televisión si no también para la vida", agregó "El Carpintero" sobre su amigo. Además, comentó: "Compartimos los mismos valores. Somos auténticos, competitivos, pasionales, dentro y fuera de la pantalla".

"Hay equipo para rato aunque estemos muertos o en camilla, nunca nos vamos a rendir. Y aunque perdamos sabemos que vamos a seguir adelante. Porque la batalla más importante la ganamos. Es, fue y será ser compañeros", concluyó el emotivo posteo dedicado a su par en " Bienvenidos a Bordo".