Todo comenzó cuando Dalia Gutmann inició un desafío en las redes sociales donde alentaba a otras figuras de la farándula argentina y del universo digital a que cuenten qué estaban haciendo para sobrelllevar la cuarentena. A pedido de su hijo Federico, la comediante arrobó a Duki en Instagram. No obstante, lo que empezó como un divertido juego terminó mal.

El trapero de 23 años se ofendió y criticó con dureza a la humorista. La primera respuesta del novio de Brenda Asnicar fue tranquila: "Acá, encerrado. Dándole música al mundo". Pero después se manifestó ofendido por la propuesta. "Ella piensa que yo no sé quién es. Yo sé quién sos, Dalia", advirtió el músico y disparó: "Yo estoy haciendo cuarentena consciente, ¿vos estás haciendo cuarentena consciente? o ¿¡estás tratando de hacer tu carrera en Instagram!?".

.

Dalia se hizo eco de la respuesta del trapero y, ante la consulta de sus seguidores, dio su mirada sobre los dichos del artista. "Paso que mi hijo lo escucha, lo admira. Y no sé qué flasheo Duki. Lo mío fue buena onda, no entendí qué le pasó a él", comenzó a explicar en sus historias. Y agregó: "La verdad no hablé con Duki. Sé que mi hijo lo conocé, de hecho una vez lo saludó y fue divino con él. No sé qué flasheó su cerebro, pero Duki seguí haciendo música".

Para cerrar, apuntó contra los fanáticos del trapero y aseguró: "A los seguidores del Duki... que me mató que hubo un montón que me dijeron 'vieja' como si fuese un insulto, tengo 42 años y estoy feliz de seguir cumpliendo años".