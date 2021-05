Hace exactamente un año, Celina Rucci se enteraba por su médico que padecía leucemia, y desde entonces su vida cambió para siempre. Si bien ella lo hizo público tiempo después, cuando estaba en pleno tratamiento, es hoy uno de los momentos más difíciles que le tocó vivir, mientras estaba en Estados Unidos junto a su pareja.

Hoy, de vacaciones en las Islas Maldivas con su novio, el médico cirujano Federico Girardi, recordó la fecha con un posteo en las redes sociales, donde se puede leer un extenso texto en el que habla de todo lo que vivió y aprendió en el camino, además de llevar un mensaje de esperanza.

"Hoy es un día muy especial para mí y para todos mis seres amados. Hace un año, mi vida cambió completamente. Me diagnosticaban leucemia y me internaban de urgencia corriendo peligro de no saber si podría volver a salir y ver a mi familia, amigos, trabajar o simplemente vivir", comienza diciendo.

Disfruta de unas merecidas vacaciones en las Islas Maldivas.

"Me aferré tanto a mis convicciones, que lo encaré como si fuera una prueba más que te da este gran aprendizaje que es vivir. Tuve miedo, pero lo combatí con risas y humor, tuve ansiedad, como todos por no saber si había un futuro, pero me propuse vivir cada día como único e inigualable", continúa la publicación, que acompañó con una postal de su actual viaje y otra de una sesión de quimioterapia.

Siendo una mujer de los medios que siempre se ocupó de su imagen, contó que una de las grandes enseñanzas de esta prueba que debió pasar estuvo relacionado a eso: "Aprendí a despojarme de los conceptos de perfección, me vi frente al espejo pelada, hinchada y dolorida pero sonreía de felicidad porque podía decirles a todos que los amaba y eso fue algo mágico".

"Me tocaron esas cartas y jugué mi mejor partido. Acá nadie gana y nadie pierde, solo se trata de cambiar la mirada al mundo. Todos debemos aprender algo y tratar de ser unidos, las vueltas dan mucha vida", reflexionó.

Luego, le dedicó un párrafo a su novio, que fue uno de los pilares para su recuperación y sus seres queridos: "Gracias infinitas a mi hombre que me acompañó y nunca me dejó caer, a mis padres e hijos que siempre estuvieron ahí para darme esa cuota de fe que a veces faltaba, a mis amigas del alma y a mis amigos que me sacaban sonrisas incalculables y a ustedes que me cuidan cuando alguien me quiere lastimar y me recuerdan anécdotas que vivieron conmigo".

Y decidió cerrar su publicación con un mensaje de aliento para quienes estén viviendo un mal momento: "A todos los que están transitando por algo similar no puedo darles una fórmula mágica, quizás mi experiencia les devuelva esas fuerzas que se necesitan para encarar estas pruebas. ¡Se me cuidan!".

"Y en estos tiempos que nos toca vivir no sean malos, agradezcan a diario algo tan desvalorizado que es respirar. Los quiero", concluyó.