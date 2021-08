La separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez generó mucho revuelo. El actor publicó un breve comunicado en sus redes sociales en el que anunciaba la ruptura luego de cinco años de relación y dos hijos.

A las pocas horas de confirmarse el final del romance, Evelyn Von Brocke dio a entender que la actriz tuvo un amorío con Wos en una de las separaciones breves que mantuvo la pareja y no se hizo público.

.

La versión que brindó la panelista de “Intrusos” tuvo mucha repercusión y algunos usuarios de las redes sociales recordaron un particular comentario en Instagram.

Los rumores de crisis en la pareja tienen semanas de antigüedad. Las últimas publicaciones de la China parecen mostrarla muy feliz y enfocada en sus proyectos personales. Sin embargo, lo que despertó la atención de los seguidores fue un posteo de hace dos semanas.

A través de un reel, la ex pareja de Nicolás Cabré mostró una de sus jornadas pero musicalizó el clip con la canción “Alma Dinamita” de Wos. El padre de Magnolia y Amancio escribió con emojis de aplausos: “Qué buen tema”. Ella no demoró en contestar: “¿Viste? Es la canción que me hace acordar a Sofi”.

Algunas versiones indican que ese comentario fue irónico mientras que otros apuestan a que, en ese momento, la relación estaba bien. Los rumores que muestran al rapero como el tercero en discordia podrían cobrar fuerza después del descubrimiento de algunos usuarios de Instagram.