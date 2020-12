Los rumores de crisis entre El Polaco y Barby Silenzi salieron a la luz a partir de su "distanciamiento" virtual a tan solo seis meses del nacimiento de Abril, su adorada hija.

En un principio, los usuarios detectaron que la pareja había dejado de mostrarse en sus posteos e historias y la gota que rebalsó el vaso fue cuando la bailarina dejó de seguirlo en Instagram.

Ahora, Silenzi compartió con sus más de dos millones de seguidores una sensual foto en la que se muestra mirando el horizonte junto con una profunda reflexión: "No reniego de mi naturaleza, no reniego de mis elecciones. De todos modos he sido afortunada. Muchas veces, en el dolor se encuentran los placeres más profundos, las verdades más complejas, la felicidad más certera".

Pero la frase que llamó la atención fue cuando destacó su tranquilidad ante su manera de actuar. "Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica y que he logrado ser lo más parecida a mí misma", cerró.

¿Será una indirecta para el cantante de cumbia?