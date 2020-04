Jimena Barón pasa su cuarentena por coronavirus en su casa junto a su hijo Morrison, fruto de su ex relación con Daniel Osvaldo. A través de sus redes sociales, la actriz suele compartir la intimidad de su aislamiento. Aunque en su último posteo, la artista contó que se accidentó mientras hacía ejercicios y pidió ayuda a sus seguidores.

Según contó la intérprete de "La Cobra", después de su rutina de entrenamiento sintió un dolor "en un cachete del cul... del lado derecho" y detalló que más tarde el malestar "se empezó a hacer como si fuera un cable desde el cachete hasta el tobillo, fue bajando”.

La artista pasa los días de aislamiento con su hijo.

A través de una serie de historias de Instagram, la ex de Daniel Osvaldo se mostró muy consternada por los síntomas, hasta apareció en pantalla con una bolsa de agua caliente y al borde de las lágrimas. "A todo esto, yo pensaba que haciendo gimnasia y elongando como si fuera una gimnasta me iba a ayudar, pero el dolor se me pasó al otro lado", relató.

.

"Ahora tengo el ciático que me estoy muriendo. De la pierna que estaba bien, me la toco y perdí sensibilidad en la piel. Me compré un miorelajante en la farmacia y me voy a poner una bolsa de agua caliente en la cintura", indicó y en un llamado a la colaboración de sus fanáticos preguntó: "¿Qué mierd... me está pasando? ¿Alguien tiene algo para decir?".