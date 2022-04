Después que Lionel Messi fue comprado por el equipo de fútbol París Saint Germain tras estar en el Barcelona por más de 21 años, toda su familia, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos Mateo, Thiago y Ciro, se mudó a la capital francesa para comenzar una nueva vida.

En ese sentido, la botinera de 34 años ya se mueve como una local en París y disfruta del día a día junto a sus hijos, con quien suele dar paseos para recorrer los distintos puntos turísticos de la ciudad mientras el futbolista se prepara para el Mundial 2022.

.

Si bien la mayoría de sus experiencias con fanáticos suelen ser amistosas, Roccuzzo vivió un tenso momento durante uno de sus paseos con un seguidor cuando este quiso sacarle una foto a sus tres hijos.

"La esposa de Messi me pidió que no le grabara a sus hijos, bajé mi cel y le pedí disculpas. Ahí me dice que si quiero foto que saque una con ella, protege a sus hijos para que pueda tener tranquilidad en la hora de salir a pasearse. Al final una fotito con Antonela Roccuzzo", detalló el usuario de Twitter Alexis Gaona.