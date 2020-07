Este viernes, Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebran dos años de intenso romance. La joven pareja, radicada en Italia, compartió tiernos mensajes en las redes sociales por esta fecha tan especial.

La cantante de 24 años posteó en las historias de Instagram una fotografía donde se puede observar el impactante regalo que le hizo su pareja: una estructura del número dos decorada con rosas y globos rojos. "Ya son 2 añitos. Te amo con toda mi alma", escribió ella sobre la imagen.

El mega regalo de Paulo Dybala a Oriana Sabatini.

Por su parte, el jugador de la Juventus publicó algunas postales junto a su novia y le dedicó unas dulces palabras. "Hermosos 2 años juntos mi amor!! Esperando que puedan ser muchísimos más. TE AMOOOOOOO", expresó el futbolista de 26 años. Mientras que ella le contestó en los comentarios: "Te aaaaamoooooo amor mio. Por muchos más", manifestó súper enamorada la autora de "El último tango".

Súper románticos.

Más tarde, la ex protagonista de " Aliados" compartió una serie de imágenes junto a su enamorado y reveló cómo se dio la primera cita. "Y con ese papelito empezaron estos dos años de mucho amor y bastante locura. Te amooooo, por muchos más mi amor. (Era café porque no me gusta el mate)", manifestó en la descripción de su publicación donde se observa en primer lugar la imagen de la carta con la que recibió la invitación del joven y que reza "Para Oriana... ¿Café o cena?".

La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini fue noticia en los últimos días tras haber revelado que sufrió de trastornos alimenticios por diez años en un sentido posteo donde se mostró completamente al natural. De inmediato su publicación causó miles de reacciones entre los usuarios en torno a la imagen que se tiene de los cuerpos en los medios de comunicación y las redes sociales.

.