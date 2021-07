Tras estar en el centro de la polémica al no ser convocado para las nuevas temporadas de " El Marginal" y afirmar que la incorporación de Dalma Maradona "es una falta de respeto hacia los demás compañeros", Brian Buley puso su esfuerzo en otros horizontes y se encuentra en plena campaña para ser llamado para participar en " MasterChef Celebrity 3".

En diálogo con Juan Etchegoyen en un Mitre Live, el intérprete, que alcanzó la fama gracias a su personaje "Pedrito", se vio muy emocionado por el apoyo de sus seguidores: “Se los recontra agradezco porque tienen mucha humildad y eso me enseña y me hace más persona. Soy feliz de que la gente sea 20 o 30 seguidores cada día me da fortaleza de que pase lo que pueda llegar a pasar”.

Brian Buley está trabajando para ser convocado a " MasterChef Celebrity 3"!

“La familia que me crió siempre me enseñó a agradecer por todo. Mi sueño se me tiene que cumplir y voy a llegar a donde tenga que llegar”, agregó sobre el deseo que tiene de lucirse en las cocinas de Telefe.

.

El actor de 26 años expresó que su participación en "MasterChef Celebrity 3" sería de mucha ayuda para su economía familiar, ya que después de no ser convocado a la serie protagonizada por Nicolás Furtado y Juan Minujín, no tiene una fuente de ingresos y su sueño es seguir trabajando en televisión.

El joven reveló que participar en las cocinas de Telefe es su sueño.

“Cuando hagan Masterchef 3 yo quiero estar ahí y apostar a todo… No quiero ir del lado de la lástima, sino que quiero ir a ese lugar a trabajar, a conocer a buenas personas, nuevas amistades y por ahí, no sé si ganar pero quiero que me cumplan el sueño de estar ahí”, cerró muy emocionado por sus ganas de competir en el reality gastronómico.

Además, Brian realizó una gran producción fotográfica vestido con el delantal de "Masterchef" y compartió las imágenes en su cuenta de Instagram.

¡Mirá el video de la campaña de Brian Buley para participar en " MasterChef Celebrity 3"!