En plena cuarentena obligatoria por el coronavirus, el Bebe Contepomi realizó una entrevista en vivo por Instagram al cantante colombiano J Balvin y tras finalizar la nota, su nombre se convirtió en tendencia en Twitter por sus llamativos gestos.

Los miles de usuarios que comentaron al respecto no sólo hicieron hincapié en cómo movía su mandíbula sino que también lo vincularon al consumo de drogas.

Luego de la enorme repercusión que causó en las redes, el periodista se defendió: “Soy trending topic del mundo mundial por diez segundos de mi video con J Balvin”.

“Cortan diez segundos, y yo, que tengo varios tics, me los vi todos. Rascada de pelo, boca, nariz, todo. Mi rascada de pelo es como de emoción y alegría. Está la mandíbula, como siempre, y también rascada de pómulo. Hoy me levanté siendo tendencia”, continuó en "Todo lo demás también" que se transmite en FM Mega 98.3.

“Es divertido, pero de repente algunos se ponen gorras y violentos. Me chupa un huevo, pero a mi mujer, que le gustan las redes, me dice 'No leas mi amor'. ¡No las leo cuando me dicen cosas lindas! ¿Las voy a leer cuando me dicen cosas feas?'”, aseguró el periodista de TN.

Asimismo expresó que se encuentra bien de salud y reveló que Andrés Calamaro le envió un mensaje. "Si fuese verdad, tremenda la gorra de la gente. Igual parece que solo vieron falopa en las películas de Hollywood”, fueron las palabras del músico para el columnista.

