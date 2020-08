En medio de la polémica con su ex pareja, Nicole Neumann, Fabián Cubero cumplió tres años de noviazgo con Mica Viciconte. A través de sus redes, los tortolitos se mostraron súper acaramelados y muy felices de seguir juntos.

Sin embargo, este sábado, la panelista utilizó su cuenta de Instagram para postear una imagen donde se la ve con un body de cuero negro abrazada a Cubero, quien posa con su torso desnudo. Además le dedicó unas llamativas palabras y se refirió a los momentos difíciles que atraviesan debido a los cruces con Nikita.

"Ayer cumplimos 3 años y creo que me quedaron algunas cosas por decir. En estos 3 años compartimos momentos de alegría, caos, sueños y objetivos. Seguimos proyectando cosas juntos y ojalá nada lo arruine. Hay situaciones que no imaginamos pasar, pero en toda pareja hay tormentas", comenzó la ex "Combate".

"Lo importante es que seguimos unidos y más fuertes que nunca. Solo nosotros sabemos y entendemos lo que vivimos día a día y no necesitamos más que eso", continuó picante y ¿ lanzando una indirecta a Neumann?

Además expresó enamorada: "Soy feliz estando con vos. Gracias por hacerme sentir querida y respetada (siendo que es una de las cosas que más faltan hoy en día). Quienes me conocen saben que lo doy todo cuando alguien entra a mi vida y me deja entrar a la suya por eso elijo seguir cuidando y respetando a las personas que son parte de ella".

"Te elijo a vos y todo lo que eso conlleva. Quien hable mal de mí pareja o de las personas que me rodean también habla mal de mi y deseo de corazón que todos se puedan sentir queridos como yo me siento en este momento. Quizás así, dejen de haber tanto odio y envidia... En fin, te amo y gracias por seguir eligiendome @fabiancuberooficial", concluyó Mica