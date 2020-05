"Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano, el perro y el papá ‘y con vos también, quedate’. Padre adhiere ‘quedate’. ¿Se terminará el mundo? Me quedo". Con esas palabras Jimena Barón anunció a través de sus redes sociales que pasó su cumpleaños número 33 en la casa de Daniel Osvaldo y sorprendió a sus millones de fanáticos.

En el último tiempo la ex pareja dio pistas en Instagram de que mantenían una buena relación, pero ésta se concretó luego de que la intérprete de "La Tonta", tema que en su momento lanzó por su mala experiencia con el padre de su hijo, manifestara que se atrevió a estar el fin de semana con el futbolista en una "convivencia parental".

En sus historias de Instagram Jimena compartió parte de su aventura con el futbolista. Noche de asado, vino y familia. "Cuando escuchás que tu hijo llora pero estás conviviendo con el padre y sabés que le toca", bromeó la artista al mostrarse con una copa en su mano.

Ahora, Barón volvió a llamar la atención de sus seguidores con una curiosa imagen. La creadora de "La Cobra" mostró un voluminoso y colorido ramo de flores. "Buen día", expresó junto a un emoticón de un corazón amarillo. ¿Habrá sido un regalo de su ex?