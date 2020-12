Ivana Nadal volvió a generar polémica por una irresponsable recomendación sobre el Covid durante sus vacaciones en Brasil.

Desde hace un tiempo, la modelo se convirtió en una figura en redes sociales, no por su exposición pública y su cuerpo escultural, sino por el repudio que generan sus mensajes "optimistas".

La mediática ya dijo varias veces que para ella las enfermedades son algo espiritual que uno atrae y que se pueden vencer con amor. En una ocasión dijo que si a alguien se le moría un hijo, esa persona debía "soltar el dolor" y también comparó a un violador de bebés con alguien que la insultó en redes.

Junto a su novio, Bruno Siri -ex de Nati Jota- y algunos amigos, se fue de vacaciones a Río de Janeiro y los usuarios la cuestionaron por haber viajado en medio de la pandemia del coronavirus. Vale recordar que en Brasil el problema de la pandemia es grave y según las estadísticas están muy cerca de llegar a los 200 mil muertos por el virus.

Allí hizo un descargo y nuevamente causó polémica ya que respondió a quienes la criticaron. “Primero: la guita se consigue trabajando, obvio -comenzó-. Ahora, cuando trabajás toda la vida de algo que lo estás sufriendo, que la estás pasando mal, que simplemente te levantás puteando porque tenés que ir a trabajar, te quedás estancado en esa energía y eso es lo que vos atraés”, disparó.

Luego habló de los sueños: “Yo nací en una familia que ni mi mamá ni mi papá se tomaron un avión nunca en su vida y acá estoy: conociendo el mundo. Porque lo soñé y porque lo construyo todos los días. Así que si realmente soñás eso, en lugar de insultarme, crealo”, agregó.

Pero su video causó repercusión por lo que dijo sobre el coronavirus: “Por supuesto que existe, que es una enfermedad que se está llevando mucha gente. Como también creo dos cosas. Uno, que la muerte es parte de nuestra vida, es la evolución. Cuando se termina tu rol en esta vida se muere tu cuerpo, tu alma viaja hacia otro cuerpo y ahí empieza todo otra vez".

"Depende de vos cuánto trabajás en esta vida para evolucionar y llegar a tu otra vida para poder disfrutarla un poco más, o seguir sufriendo como estabas en esta. Ahora, si vos seguís poniendo tu energía en el resto, en las cosas que no tenés, que no lográs, en lo que te gustaría tener. Pero lo único que haces es quejarte porque no te llega, no te vas a mover de ahí”, dijo.

Luego, explicó: “Y te bajan tus defensas. Tu sistema inmunológico se pone débil porque no te das amor. Y ahí llega el COVID-19, o cualquier otra enfermedad. Date amor y todo pasa. ¿Cómo fortalezco mi sistema inmunológico? Primero que todo prestándote atención. Qué es lo que te está faltando", opinó sobre la cura a las enfermedades.

Como ya dijo en varios videos, se expresó sobre el amor propio: "Seguramente la base es valorarte, sentirte alguien en la ida. Levantarte y desearte buen día. Como a la persona que mas amás en el mundo. ¿Sabías que si vos no te deseas buen día a cualquier otra persona que le desees buen día es mentira? ¿Y a cualquier otra persona que le digas ‘te amo’ es mentira? Porque no empezaste porque la base, que es amarte a vos".

"Tenes que tratarte bien, serte fiel. Saber que sos la única persona que realmente sabe lo que te esta pasando y lo que necesitás. Entonces, empezá por vos. Tratate bien, date amor, hacé lo mismo por el resto. Y el COVID-19 no te toca, amigo. Te lo prometo”, concluyó su extraña reflexión Ivana, generando gran controversia en las redes.