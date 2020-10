Desde su estadía en Punta del Este, Patricio Giménez criticó las medidas tomadas en la Argentina ante la pandemia de coronavirus y originó un brutal enfrentamiento con Jorge Rial, quien lo criticó por sus dichos.

Días atrás, el hermano de Susana Giménez se quejó de que su madre padece cáncer pero no puede salir del país por las restricciones por la pandemia. Ante los polémicos comentarios del cantante, el periodista disparó por Twitter: "Desde el dorado exilio en Punta del Este y vaciándole la heladera (entre otras cosas) a Susana Giménez , habla al país...".

Desde el dorado exilio en Punta del Este y vaciándole la heladera (entre otras cosas) a @Su_Gimenez, habla al país... https://t.co/vuUYYKPzOx — JORGE RIAL (@rialjorge) October 24, 2020

Luego en "Intrusos" continuó: "Estás grande para decir pelotudeces. Acordate que estás en Punta del Este, en una mansión valuada en diez millones de dólares que se ganó Susana laburando. Él nada y desde la comodidad del exilio dorado, laburando de ‘hermano de’, opina sobre la Argentina".

La respuesta de Patricio no tardó en llegar. Desde su cuenta de Instagram, el mediático grabó un irónico descargo ante los cuestionamientos del conductor: "Hola, yo otra vez. ¿Molesto? Che, Jorge Rial, no seas bolu… El miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice nunca un carajo, no puedo ponerme a laburar ahora".

.

"¿Qué voy a hacer? Sí, acepto un cargo político, puedo ser el conductor de un programa de chimentos y hablar mierd... de la gente. Pero otra cosa no puedo hacer… ¿Qué voy a hacer? ¿Ponerme a estudiar ingeniería?", disparó polémico.

Y continuó: "Dale, Jorge, no seas malo, te mando un beso. Acordate que yo tenía una agencia de publicidad y trabajaba para BlackBerry, y muchos teléfonos tuyos los tengo yo”. Con un filtro del Guasón, Patricio lanzó: "Voy a empezar a trabajar. Lo primero que se me ocurrió es decir ¿a ver a quién se gar... la mujer de Rial? Porque sé que se casó con una nutricionista. Bueno, vamos a empezar a investigar a quién se cog... y a quién no se cog...".

"Qué horror de trabajo, no? Es mejor ser vago te diría. Pero, bueno, es lo que hiciste vos toda tu vida y llamás trabajo. ¿Querés que trabaje? Empiezo a trabajar", cerró picante.