El confinamiento, que se decretó por la pandemia de coronavirus, se convirtió en el tiempo ideal para disfrutar de la comodidad de la casa y Lourdes Sánchez es una de las personalidades de la farándula argentina que aprovecha para lucir sus mejores prendas a través de las redes sociales. Sin embargo, en uno de sus últimos posteos, el Chato Prada reveló un íntimo hábito de su pareja.

Durante la madrugada de este jueves, la bailarina compartió una sensual foto en su cuenta de Instagram antes de irse a dormir y mostró su sexy conjunto de encaje que utiliza como pijama. Su imagen despertó miles de suspiros entre sus seguidores.

.

"Pijama y a la cama. Sisi tan aburrida soy que me acuesto ya... o no", lanzó pícara. A los pocos minutos recibió miles de reacciones y comentarios halagadores. No obstante, el mensaje que resaltó sobre el resto fue el de su pareja que le escribió entusiasmado: "¡Upa!".

Acto seguido, el productor desarrolló un poco más su respuesta y reveló un dato personal de Lourdes: "¡Último momento! Veo que te metes a la cama y no tenes puesto eso". A través de su comentario demostró con el emoji de una carita triste su desilusión por no haber encontrado a su amada en la cama con un atuendo tan sensual.