Luego de un año alejada de los medios y de las redes sociales, Jimena Barón volvió al ruedo con una nutrida agenda laboral con nuevos proyectos. Por eso, mientras trabaja, contrató a una niñera para que cuide de su hijo, Morrison, mientras ella no está.

Pero la cantante mandó al frente a la mujer a través de una historias de Instagram con un divertido reclamo. "La Cobra" compartió unas capturas de pantalla de la insólita conversación que tuvo con Mari, su empleada, por la cena del pequeño Momo.

"Vos no tenés cara, vos realmente no tenés cara. Hoy llegás y decís 'yo lo dejo a Momo en el colegio y después me voy porque tengo cosas que hacer'. Y ahora me decís 'le dejé la comida a tu hijo'. A perfecto Mari, ¿dónde está la comida? 'En el freezer'”, comenzó la jurado de "La Academia" de "ShowMatch".

Además, la artista contó que la respuesta de Mari fue que dejó unas hamburguesas para cocinar dentro del freezer y luego se quejó: "Ah, vos querés que yo recién llegada me ponga a hacerle hamburguesas". Pero la niñera le explicó: "No se las podía hacer antes. Hay que hacerlo en el momento que va a comer. Pero decime... cómo le voy a dejar una hamburguesa hecha que se seca. Explicame". Para cerrar, Jimena le retrucó con humor: "'Se seca'. Jamás nadie justificó así no trabajar".