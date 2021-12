Hace tan solo unos días, Wanda Nara celebró sus 35 años con un gran festejo en París acompañada de su familia y amigos, fiesta a la que hasta Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, dio el presente.

Tras armar las valijas, la empresaria emprendió su viaje de regreso a la Argentina acompañada por sus cinco hijos, Valentín, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, y su maquillador personal, Kennys Palacios.

.

Ya asentada en el aeropuerto de la capital francesa para abordar la aeronave que la llevaría con su hermana, Zaira Nara, y el resto de la familia para disfrutar de las fiestas de fin de año, la botinera hizo un desesperado pedido a través de sus redes sociales al revelar que se había olvidado un preciado objeto.

.

“Vamos a hacer un pedido con Isi a algún alma caritativa, algún vecino de la zona ¿Mamá que se olvidó?”, expresó Wanda junto a su hija menor Isabella, quien no dudó en responder: “El mate”. Entonces, la mediática bromeó al respecto: “¿Y qué vamos a hacer? Nos queremos....”. Y completó la pequeña: “Matar”.

Ante el planteo de su dilema, Nara terminó su descargo con una divertida rima: “Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero por suerte vamos a Argentina, que hay mate en cada esquina. ¡Ay, me quedó un versito! Si esto me pasaba en Ibiza no iba a conseguir mate, pero en Argentina sí”