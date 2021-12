Wanda Nara y Mauro Icardi decidieron volver al país para pasar las Fiestas rodeados de familiares y amigos. A pesar de haber llegado en diferentes fechas, la pareja se mostró más unida que nunca y a través de sus redes sociales compartieron un poco de lo que vivieron en Nochebuena y el comienzo de la Navidad.

En medio del festejo que hicieron en su casa de Nordelta, barrio privado en el que son vecinos de Pampita, la rubia compartió en su cuenta de Instagram que se había quedado sin hielo. "A mis vecinos que saben mi número de lote, necesito hielo", escribió desesperada en sus historias.

.

Pero, esa no fue la única publicación que realizó pidiendo hielo, sino que minutos más tarde subió otra historia con una cajita de preguntas para que las personas que estaban cerca le acerquen. A pesar de su insistencia, no se sabe si logró su cometido o no.

En las fotos que subió tanto ella, como su hermana Zaira, se podía ver a la familia completa y amigos que también decidieron pasarla con ellos. Comieron y bailaron hasta el amanecer y terminaron en la pileta con la ropa puesta.

Wanda Nara con su familia en Navidad.

A pesar de las lluvias intermitentes que hubo durante la noche y la madrugada, nada los detuvo y siguió la fiesta. Por el momento, no se sabe hasta cuándo estará la botinera y el jugador del PSG en el país, pero mientras tanto disfrutan bien acompañados.

¡Mirá el pedido de Wanda Nara a través de sus redes sociales!

El pedido de Wanda Nara a través de sus redes sociales.