Santi Maratea es reconocido por ayudar con importantes campañas solidarias a quienes lo necesiten y suele juntar el dinero requerido gracias a la donación de sus más de un millón de seguidores. Pero ahora, en marco de su cumpleaños 29, el instagramer pidió que la recaudación sea para él ya que desea un insólito regalo.

"Como es mi cumpleaños puedo pedir lo que sea. Iba a pedir que pongan diez pesos para una cartera de Louis Vuitton que quiero, pero nos faltan nueve millones para fundación. Aparecieron nuevos haters y me inspiraron. Ponele que no me compro la cartera y se hace la fundación. ¿Con qué voy, con una bolsa de supermercado?", bromeó el influencer.

Y continuó irónico: "¿Qué sentido tiene? ¿Para qué vamos a juntar plata para una fundación si cuando se cree y la vaya a visitar, no tenga un bolso de Louis Vuitton que me cuelgue del hombro? Perdón, pero no me voy a exponer a eso".

"Cualquier famoso que me diga feliz cumple, le voy a pedir que me preste su Instagram pra expandir la colecta mientras yo me tomo el día como una diosa", exclamó Maratea tras pedirle diez pesos a cada seguidor. Y cerró convencido: "Hoy me tomo el día, no hago ninguna colecta que no sea para conseguir un bolso más caro que me alquiler, que sea al pedo, y me haga sentir realizado solamente por tres minutos, y después vacío de vuelta".