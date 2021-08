Tras algunos meses de versiones que aseguraban que estaban juntos, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo blanquearon su amor y se muestran muy enamorados día a día. Sin embargo, el ex futbolista tiene un pasado tormentoso de celos y abuso con sus ex parejas, tanto con Jimena Barón o las madres de sus otros hijos.

Estas actitudes del artista se vieron reflejadas en un curioso mensaje que compartió la hija de Diego Maradona en redes cuando una fanática aseguró haberla visto en un bar. "¡Loco, nunca reconozco a los famosos! Hoy vino un trapero al bar y ni idea. La otra vez vino Gianinna Maradona y tampoco. Soy un cero", escribió una usuaria en Twitter sin arrobar a la empresaria.

"Hola genia, buen día. ¿Cuándo me viste y en que bar laburás? Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia y me gustaría saber cuándo me viste", le contestó Gianinna para preguntarle cuándo y en qué lugar la vio.

El inicio de la polémica por los celos de Daniel Osvaldo.

La respuesta de Maradona dio pie a que otra internauta recordara las relaciones "tóxicas" de Osvaldo con otras mujeres y dejó en evidencia su falta de evolución: "Esto quiere decir que el señor que es tu pareja no cambió nada. Giani no pierdas tiempo con esa persona". La hija del Diez fue contundente: "Es una simple pregunta, amiga".