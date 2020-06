Tras una polémica separación, Jimena Barón logró hacer las paces con Daniel Osvaldo y alcanzó tan buena relación que en plena cuarentena por coronavirus, la artista volvió a convivir con él junto a Morrison, el hijo que tienen en común.

Pese a las fuertes críticas que recibe por parte de los usuarios, Jimena comparte a través de las redes sociales parte de su día a día junto al futbolista en la casa de Banfield, al sur del Gran Buenos Aires.

.

En cada posteo muestra cómo de a poco se acopla a la vida del deportista y se instala en su domicilio. Incluso comerciantes de la zona le enviaron varios obsequios para darle la "bienvenida" al barrio.

En medio de rumores sobre su reconciliación amorosa y algún encuentro sexual, Jimena cometió un pequeño desliz que quedó registrado en una de sus últimas publicaciones de las historias de Instagram.

Si bien ella aseguró que el traslado a la casa del jugador de Banfield es solo momentáneo, Osvaldo mostró en sus redes el gran bolso de ropa que la artista dejó en su casa y hablando con Momo remarcó: "Me dijo ‘llevo una mochilita...’. Dale, se mudó. ¿Me estás jodiendo? Tu vieja se vino a vivir a casa y no me avisó".

Jimena Barón, muy cómoda la en la casa de Daniel Osvaldo.

En la tarde de este lunes, la "ex Cobra" - así se definió ella- , consultó con sus seguidores consejos para arreglar el jardín y disparó: "Creo que es un buen momento para iniciar la huerta así que si me pueden ayudar con algún Instagram que de consejos para armar la huertita en casa...". Pero antes de terminar de grabar aclaró exaltada: "¡De tu ex!".