Loly Antoniale regresó a Argentina luego de vivir durante años en Miami, tras su separación de Jorge Rial. La mediática disfruta del verano junto a sus familiares y amigos.

El martes, la cordobesa compartió una foto que enloqueció a todos sus seguidores. En la imagen se la ve completamente desnuda, pero con un truco para que no le censuren la publicación: se tapa sus partes íntimas con un sombrero al mejor estilo "You can leave your hat on" de Joe Cocker.

.

Si bien elige el bajo perfil hace años, Loly estuvo en boca de todos durante los últimos días por los rumores de romance con el futbolista Wanchope Ábila, tras ser vistos juntos en un boliche.

Sin embargo, en su momento ella se encargó de desmentirlo: "Realmente no puedo creer que hoy cualquiera puede inventar algo y ya realizan una nota. Es vergonzoso".

Se dejó el sombrero puesto