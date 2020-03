"De tal palo, tal astilla", dice la frase y Muna, la hija de de Agustina Cherri y Gastón Pauls demostró no ser la excepción a la regla. La pequeña de 10 años publicó un video en sus redes sociales en el que comparte sus dotes artísticos.

La actriz de " Separadas" cantó, mientras tocaba su ukelele, "Equidad", el tema de Connie Isla. "¡¿Me ayudan etiquetándola para que lo vea?!", le pidió la niña a sus 23 mil seguidores de Instagram para que la intérprete del tema pueda escucharla.

El posteo llegó a las 36 mil reproducciones y Muna pudo cumplir con su objetivo, ya que la joven cantante le comentó: "¡Me encantó!".

Agustina Cherri es mamá de Muna y Nilo, fruto de su romance con Pauls. Mientras que con Tomás "Pepo" Vera tiene a Alba, de 5 meses.

Muna heredó el talento de su madre

Consultada por DiarioShow.com, la ex "Son Amores" manifestó sobre el talento de su hija: "Es otro mundo. Yo arranqué a trabajar cuando tenía 6, pasaron 30 años, es otro mundo. Había cuatro canales, no existían las redes sociales. Ahora mi hija que tiene once quiere ser cantante, ahora empezó con su cuenta en Youtube y se le ve la cara hasta ahora la teníamos como tapada".

"Cuando yo empecé no había esta exposición tan grande que hay hoy en día. Es mucha la información y el alcance, la facilidad de réplica", cerró.