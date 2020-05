En medio de la cuarentena por coronavirus, Jimena Barón sorprendió a su mamá, Gabriela, con un increíble regalo en el día de su cumpleaños. Por el distanciamiento social, la artista celebró el día a través de una video llamada y un emotivo posteo en sus redes sociales.

"Me duelen los brazos de no poder abrazarte y haberme quedado afuera, se me estrujó el alma de cantarte por Zoom pero más nos estrujaremos cuando podamos vernos", reveló la intérprete en su cuenta de Instagram para homenajear a su mamá en su cumpleaños número 60.

La cantante de "La Cobra" participó de una videollamada junto a su hijo, Momo, y su hermano, Federico, para interactuar con la mujer ya que como medida preventiva ante el contagio de COVID-19 no se permiten las reuniones sociales.

En el cumpleaños de su mamá, Jimena Barón recordó su infancia.

"¿Quién iba a pensar que lo obvio y ordinario es lo más valioso y lo que uno más extraña?", reflexionó Jimena en su posteo y agregó: "Gracias mamá por enseñarme sin enseñarme, por haber estado siempre, por generar risas y sonrisas en tiempos no felices, por haberte puesto todo al hombro y remar con lo que había, incluso cuando no había nada".

La artista incluyó en su publicación varias imágenes de su infancia y recuerdos de momentos compartidos con su familia, pero también compartió su emoción al entregarle el obsequio a su madre.

"Siempre quise viajar con vos de grandes, aunque pensé que ser grande se sentiría distinto. Me siento igual a la nena de las fotos. Que sensación extraña. Viajemos (apenas se pueda), que todo es ahora, lo demás es mentira. Te amo ma, creo que muchísimo más de lo que pensas", escribió.

Mirá el especial posteo de Jimena Barón para su mamá

La increíble sorpresa de Jimena Barón a su mamá