A pesar de que hace tan solo unas semanas, Marta Fort, una de las herederas del fallecido chocolatero, Ricardo Fort, se refirió a los deseos de su papá de que fuese rubia, la joven decidió cambiar su look radicalmente.

"De chiquitos no teníamos autonomía. Nos vestíamos de la manera que él imponía. Por ejemplo él quería que yo tuviera el pelo rubio platinado entero. En la peluquería le decían que yo era muy chica para tener el pelo así. Me hicieron reflejos y me mandaron cinco veces y yo llorando porque no gustaba. Me quería lookear a su manera, como a todas las chicas. Nos resistíamos pero no teníamos mucho palabra. A mi hermano tampoco le gustaba tener el pelo parado, pero igual iba y se lo hacía. No le importaba”, aseguró la hermana de Felipe en diálogo con Ángel de Brito.

.

Sin embargo, después de haber lucido el cabello claro toda su vida, la joven Fort se animó a teñirse de un pelirrojo claro, dejando entrever las raíces de su pelo más claro y las puntas más oscuras. La hija de Ricardo compartió una serie de imágenes y videos para mostrar su nuevo estilo en las redes.