En tiempos de cuarentena son varias las figuras de la farándula argentina que utilizan sus redes sociales para compartir diferentes contenidos sobre el coronavirus, como difundir información o incluso entretener a sus seguidores.

Desde Uruguay, la China Suárez publicó en Instagram un largo mensaje en el que manifiesta su preocupación por la pandemia pero también expresó un importante mensaje de cómo atravesar el aislamiento social.

Con un video en blanco y negro se escucha a la actriz asegurar: "Yo también me quedo en casa". Y como descripción de la publicación escribió que "es normal un día no tener ganas de hacer nada, llorar, o simplemente estar de mal humor".

"Es normal sentirse deprimido, angustiado, asfixiado, con incertidumbre...", consideró y describió: "Personalmente mi nivel de exigencia para conmigo y los demás es muy alto, y me doy cuenta que en este momento de mi vida no queda otra que dejar de exigirme/exigir". Además lamentó que durante esta etapa no puede parar de pensar "en la gente que la está pasando mal".

El posteo de la China.

La ex protagonista de "Argentina, tierra de amor y venganza" se calificó como "una privilegiada por tener salud, una casa donde dormir", pero advirtió sobre "la cantidad de gente que está muriendo en el mundo, los que van a morir, los contagiados, los respiradores que no alcanzan, los médicos sin dormir, sin ver a sus familias, muchas veces sin los insumos suficientes para hacer su trabajo, la gente que vive al día y que si no trabaja, no come".

A las pocas horas, el video superó las miles de reproducciones y comentarios de sus seguidores y fanáticos que avalaron sus palabras y se sintieron identificados.