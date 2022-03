Cada vez falta menos para que se estrene "El hotel de los famosos" y los participantes ya se encuentran incomunicados en Cañuelas. Frente a la repercusión que tendrá el reality conducido por Pampita y el Chino Leunis, Juli Puente contó que rechazó la propuesta de participar, aunque nunca nombró el programa.

La influencer fitness se encuentra haciendo algunas grabaciones para el programa de El Trece y reveló que dijo que no porque priorizó su trabajo. "Me llamaron para ser participante, pero tenía que dejar de hacer los cardios por muchos meses", comenzó explicando la rubia.

.

Asimismo, explicó que tendrá una participación en el formato en donde deberá hacer que los participantes ejerciten y le sigan el ritmo a ella. Todavía no se sabe cuándo se emitirá ya que todavía ni empezó el programa en sí.

La ex participante de "ShowMatch: La Academia" agregó: "Era dejar esto que hoy es mi trabajo y dije que no, pero hoy vengo a hacer un cardio acá y así me gusta mucho".

Juli Puente en "ShowMatch: La Academia".

Será ella quien avise a sus seguidores cuándo se podrá ver el capítulo en el que ella aparece. Por ahora habrá que esperar y ver cómo son los participantes sin ningún tipo de tecnología presente.