La pandemia complicó su reencuentro en 2020, pero Mónica Farro ya pudo volver a ver a su hijo Diego después de varios meses distanciados por la cuarentena y las medidas preventivas para evitar su propagación. Contenta por poder compartir tiempo con él de nuevo, la vedette publicó una serie de fotografías que revolucionaron a sus seguidores.

"Él me ama jajajajaja... Diego, aprovechando y disfrutando estos días que está conmigo", escribió Farro en su cuenta en Instagram junto a las tiernas postales acompañada de su hijo que sorpresivamente la supera en altura. Los usuarios no tardaron en llenar de elogios al joven hijo de la vedette uruguaya. "Un bombón", "Suegra", "¿Podés arrobarlo así lo seguimos?", entre otros, fueron los halagadores mensajes que le dejaron junto a emojis de fuego, corazones y bombas.

Diego Ferraro Farro es fruto de la relación que tuvo Mónica con Enrique Ferraro, futbolista con el que se casó a los 17 años. Diego vive en Uruguay desde que nació, pero eso no frenó a la artista de emprender viaje a Buenos Aires para probar suerte.

En ese momento, Farro tomó la difícil decisión de dejar a su hijo en su país natal. El año pasado, se refirió a las complicaciones que implica ser madre a la distancia: “Es muy difícil. Pero cuando tenés un contacto y un vínculo tan lindo, desde donde sea, es maravilloso. La gente cree que yo abandoné a un bebé de seis meses. Yo no abandoné a nadie. Yo creo que hubiera sido una muy mala madre si lo hubiera invitado a venir a estar acá conmigo, porque él no quería estar acá en Argentina”.

"Él quería estar en Uruguay, su país, su mundo. Él tenía 13 o 14 años cuando yo vine para acá, era un adolescente que estaba descubriendo el mundo”, agregó.

De todos modos, la distancia no fue excusa para que no puedan llevar una excelente relación: “Tenemos una unión tan linda. Yo supe muchas cosas de él antes que su papá, que vive con él. Tenemos una linda comunicación, respetamos mucho nuestros espacios y momentos. El vínculo es maravilloso. No tenés que estar necesariamente 24 horas al lado de tu hijo para ser una buena madre”, concluyó.