El 2020 fue un año de mucho estrés y después de ser eliminada de "MasterChef Celebrity", Belu Lucius decidió armar las valijas y se fue a Necochea como todos los veranos junto a su su marido, Javier Ortegadesio, y sus dos hijos, Juan Bautista y Benjamín.

Sin embargo, a diferencia de todos los años, la influencer recibió una grata noticia de parte de las autoridades de la ciudad balnearia y fue con mucha emoción que compartió un corto mensaje en las redes.

"Gracias Necochea, gracias. Hoy me nombraron embajadora turística de la ciudad de Necochea. No les explico la felicidad en mi corazón, el honor y orgullo que me dio esa noticia. Amo a esta ciudad hermosa y la elijo todos los años como lo hicieron mis papás hace varias décadas".

"Hace muchos años que lo cuento en mis redes y hoy me tocó agradecer este regalo que me han dado todos acá. Y si no conocen, ojalá puedan alguna vez venir y disfrutarla como la disfruto yo con mi familia", terminó emocionada en su cuenta de Instagram.