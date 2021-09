Después de que se la relacionara con varias figuras internacionales tras su ruptura con Benjamín Vicuña, la China Suárez parece que encontró a su media naranja y estaría viviendo un fogoso romance con el modelo español Javier de Miguel. Sin embargo, el influencer no tendría ganar de blanquear el noviazgo.

Juan Etchegoyen, host de los "Mitre Live", le envió un mensaje al mediático europeo con el objetivo de conseguir su palabra y que dijera algo sobre la supuesta relación. El periodista no consiguió nada: "Me respondió: 'Hola Juan, no, lo siento pero te lo agradezco’”.

Sin embargo, el panelista de "El Run Run del Espectáculo" si obtuvo información exclusiva de la relación de parte de alguien del círculo cercano del influencer: “Alguien muy cercano al modelo me dijo: 'Él está enganchadísimo con la China y súper enamorado'. Yo lo voy a poner en potencial porque no me consta pero confío en la persona que me lo dice”.

“Es una frase fuerte que además en este contexto de rumores de romance suena todavía más resonante. ¿Será el nuevo enamorado de la China o nuevo novio? ¿Qué será en la vida de la China este muchacho español?”, cerró Etchegoyen sobre el romance de la China con Javier de Miguel.