La China Suárez no suele hablar sobre su vida privada ni en televisión ni en las redes, a tal nivel que mantuvo en secreto el rostro de su hija Rufina por años, pero en esta ocasión, la actriz realizó un duro descargo contra los usuarios que difundieron rumores falsos ella y su pareja Benjamín Vicuña.

A pesar de que se mostraron muy felices en las fiestas, muchos afirmaron que se pelearon fuertemente durante su corta estadía en una exclusiva estancia en las afueras de Buenos Aires. Cuando la China leyó esto, no pudo evitar indignarse y desde sus redes aclaró todo.

Después de los rumores de peleas, la China Suáres aclaró todo en sus redes.

“Me cuentan que #Chinasuarez y #BenjamínVicuña pasaron el fin de semana en una estancia, estilo hotel Boutique en Ezeiza y los empleados no sabían qué hacer por los gritos y los insultos que venían de la habitación de ambos… ampliaremos (hay fotos)”, fue la publicación que detonó la furia de la actriz.

.

“Hola @chusmeteando1. Esos no somos nosotros jajajaja. Chequear no, no? Les cuento que esta cuenta de una ‘periodista’ está algo obsesionada con nosotros. Su ‘fuente’ es una cuenta que me acosa, se ríe de mí y de mis hijxs hace varios meses”, disparó la China Suárez en sus historias.

Los rumores a los que se refería la China en sus redes.

“Fue uno de los fines de semana más lindos del 2020. La obsesión de algunas personas a veces me asusta. Todos los medios que levantan información FALSA, salen de este tipo de fuentes. Sean un poco más profesionales y creíbles. Llamen, investiguen. No copien y peguen. Estas son las fuentes de esta periodista. Un poquito de seriedad, un poquito. Son los mismos que después salen a hablar en contra del bullying”, escribió la ex "Casi Ángeles".

“Esta familia de la foto no somos nosotros. El Niño se llama ‘Nicolás’ y jugó mucho con Magnolia. Jajaja ni siquiera chequean las fotos. Trato de ignorar, pero a veces es tan aburrido y desgastante que te pelotudeen y quieran boicotear constantemente. Me gusta que tengan mi versión y contarles cómo se manejan y mienten tantas veces”, agregó enojada en las redes.

La actriz apuntó contra quienes inventaron rumores sobre ella y su familia.

Después, la China se refirió a quienes escribieron estos rumores: “Esta es tu fuente querida periodista. Una cuenta que se ríe de mi cuerpo, de mi familia y de mis hijxs hace años. No puedo publicar el nombre por motivos legales. Están avisados. Todos los que avalen estas cuentas que acosan".

.

"Luego se escandalizan cuando alguien se suicida en otros países por acoso constante. Todos los que apoyan, siguen, utilizan de fuente, difunden información, de parte de un acosador, son CÓMPLICES. Sigan fomentando el bullying”, terminó.