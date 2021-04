En el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus, Juana Repetto sorprendió al hacer un indignado descargo al revelar que su mamá, Reina Reech, todavía no fue llamada para ser vacunada, a pesar de haber hecho los debidos trámites hace más de 20 días.

“Bueno, el buen humor con el que amanecí, a la mier...Estoy re enojada, hace más de 20 días inscribí a mi mamá para la vacuna como corresponde, como cualquier ser humano del mundo, como nos manejamos siempre en esta familia, haciendo todo como cualquier otro ciudadano argentino", comenzó muy preocupada en sus historias de Instagram.

La actriz se quejó en las redes de que su mamá todavía no fue vacunada por el Gobierno.

La hija de Nicolás Repetto habló de las condiciones en las que anotó a la figura: "La inscribí en Provincia, que ya están vacunando hace rato gente mayor de 60 años y no me llega el mail, no me dan el turno. Y hay gente de 24 años que no es médica, que no es docente, ni de riesgo, y están vacunando. Así que les pido por favor que se pongan las pilas. Entro todos los días a la página de Provincia para chequear y no hay noticias”, comenzó diciendo en sus stories".

.

Además, la actriz, quien está embarazada de más de siete meses, destacó la importancia de que le den la primera dosis a Reech: “Estoy a dos meses de parir, mi hijo va al colegio, yo tengo que ir a hacerme chequeos médicos, me tengo que ir a hacer ecografía, tengo que ver al obstetra, y mi hijo se queda con mi mamá. No lo puedo dejar con otra persona, lo tiene que cuidar mi mamá, entonces yo necesito que mi mamá que tiene más de 60 años, esté vacunada como todos los que sé que se están anotando y a la semana los llaman, van y se vacunan. Como mucha gente de más de 60 años, por lo menos acá en Provincia".

Reina Reech, Juana Repetto y Toribio, su hijo fruto de la inseminación artificial.

"Y el día que yo vaya a parir, mi hijo va a tener que dormir probablemente una o dos noches con mi mamá en junio, en pleno invierno. Y para eso mi mamá ya tendría que tener la vacuna, y le tendría que haber hecho efecto, que sabemos que tarda de 15 a 20 días. Entonces, estoy muy enojada. Le voy a mostrar todos los trámites que hice como cualquiera”, agregó al mostrar las capturas del proceso que atravesó para inscribir a su mamá.

Finalmente, Repetto aclaró que Reina no quería ser vacunada y solo lo hace por su hija: “Y por las dudas, aclaro que éste es un tema 100% mío. Mi mamá ni me pidió que la inscriba, ni está tan convencida de darse la vacuna, si lo hace es más por mí que otra cosa y todo este descargo es 100% por mí. Mi mamá ni sabe que lo estoy haciendo”.