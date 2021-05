Dani "La Chepi" comenzó su carrera mediática a través de su plataforma de más de 3 millones de seguidores pero saltó al estrellato de la mano de " MasterChef Celebrity 2". Fiel a su estilo y personalidad, la influencer se muestra frente a las cámaras como es en su vida cotidiana y a veces recibe duras críticas.

Sincera como siempre, la instagramer dejó de lado la comedia y realizó un furioso descargo contra los usuarios que la insultan usando la palabra "camionero" como algo despectivo, ya que su novio trabaja como chofer de un camión de residuos.

"Yo no leo los comentarios de otros perfiles, por el tema de los haters, que no estoy acostumbrada y me hace un poco mal, pero sí veo los míos. Y me llama muchísimo la atención que utilicen como insulto el término 'camionero'", comenzó La Chepi en sus redes.

"Dicen 'eh, no pronunciás las eses'. Mi novio es camionero y pronuncia todas las eses. Entonces, utilicen otro término si quieren insultar. Gracias. Buenas noches. Que duerman lindo", cerró durante su aislamiento preventivo junto a su hija Isabella.