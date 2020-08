Brenda Asnicar llamó la atención en Instagram al mostrar su figura en un video que compartió en Instagram con la idea de promocionar su show virtual.

La actriz recibió miles de comentarios donde alertaban su "desgadez" y varios medios se hicieron eco de los mensajes que le dejaron a la joven. Tal es así que en su cuenta de Twitter salió furiosa a responderle a un portal y luego fue su novio, Duki, quien expresó enojado: "Me tengo que despertar y ver a la mujer que amo mal, porque de repente deciden opinar de su cuerpo".

Luego fue la propia cantante quien se grabó en sus historias de Instagram para responderle a los haters: "No paro de escuchar mensajes hermosos de quienes me defienden de las estupideces que dice la gente de mí. No puedo creer que la sociedad siga opinando así del cuerpo. No puedo creer que las mujeres hablen así de otras mujeres. Qué poco se deben querer".

Y continuó mirando a cámara: "Quiéranse más, yo me amo. Mi último posteo fue para contarles que mi show, con el que soñé toda mi vida, se pudo lograr. Y me pone muy triste que las mujeres y la gente en vez de pensar en mi arte piensen en mi cuerpo". Además, apuntó fuerte contra quienes resaltan "la miseria y lo negativo". "En vez de ocuparse de si la persona que está del otro lado sufre o empeora al leerlo".

Por otro lado, Brenda les habló a las jóvenes que tienen un cuerpo parecido al de ella: "Este mensaje es para vos, que estás súper flaca y te sentís mal porque la gente te hace sentir mal... Que no sos lo suficientemente especial para decirte que sos linda. También va para las chicas gorditas, que se sienten mal al subir sus fotos".

"Yo no me voy a avergonzar por subir una foto de mi cuerpo, me siento feliz y me amo. A mí solo me importa lo que me dice mi familia, como mi familia me quiere y me cuida. Me la paso trabajando y esforzando para ser una artista independiente, para poder producir mis propios proyectos, jamás me van a hacer sentir mal. Métanse sus comentarios miserables y vayan a hablar de otra cosa antes que de mi cuerpo. No se metan con mi cuerpo", concluyó poniéndole fin a la polémica.