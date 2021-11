Si bien Wanda Nara y Mauro Icardi llegaron a un acuerdo y se reconciliaron después del escándalo de infidelidad del futbolista con la China Suárez en París, la mediática argentina no puede evitar compartir filosas reflexiones en las redes sociales.

Después de lanzar una picante indirecta a la ex protagonista de "Casi Ángeles", en la que insinuó que ella es descartable en comparación con ella que es un "tatuaje que no se borra", la botinera volvió a sorprender a sus más de ocho millones de fanáticos.

La hermana de Zaira Nara no compartió nada en su perfil de Instagram, pero usuarios de las redes no pudieron evitar notar un peculiar "me gusta" que le dio a una introspectiva publicación.

"La diferencia es que vos me vas a engañar con el tipo de mujer que no querés que yo sea, mientras yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras pero que no pudiste serlo", fue la explosiva frase a la que Wanda Nara le dio "like" de la cuenta @escritodefrases.