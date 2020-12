A fines de octubre, More Rial reveló una tensa situación familiar que atraviesa con su padre Jorge y su esposa, Romina Pereiro. Su descargo público generó gran repercusión y sorprendió a todos por la mala relación que aún mantiene con el periodista.

Según la influencer, la relación con el conductor de "Intrusos" cambió tras su noviazgo con la nutricionista. "Mi papá cambió mucho desde que empezó a salir con Romina. Dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo. No es lindo el recibir rechazo de tu propia familia, y mucho menos que gente tenga dos caras, porque para las redes es una y para la vida otra", dijo a Ciudad.com en su momento.

.

Luego fue Pereiro quien dejó ver lo difícil que es congeniar ambas familias a partir de su matrimonio con el presentador. "Hay amor, no es fácil ensamblar familias. Hay situaciones previas a mi historia con Jorge que yo trato de acompañar desde el lugar que puedo. Los dos veníamos con otras historias y las edades de las chicas son muy diferentes. Las mías, muy chiquitas y las de él, más grandes. Tuvimos momentos muy buenos, y otros no tanto y trato de no tocar personalmente", contó entre lágrimas en "PH, Podemos Hablar".

Pero ahora, More retrucó la apuesta y volvió a compartir un contundente descargo a través de sus redes sociales en medio de la disputa familiar y generó la reacción de sus miles de seguidores.

En su cuenta oficial de Instagram (@Moreerial), la joven soltó una profunda y polémica reflexión: "Sonríe bonita, que se necesita mucha locura para aguantar tanta mierd...”.

Semanas atrás, More compartió una serie de publicaciones en las que mostró a su hijo, Francesco, limpiando y aseguró que su papá ya no lo ayudaba económicamente.