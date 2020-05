Luego de su estadía en España, Lali Espósito se instaló en Buenos Aires para cumplir con la cuarentena obligatoria por coronavirus junto a su novio, Santiago Mocorrea. Pero en la tarde de este miércoles y tras más de un mes de aislamiento compartió en sus redes un particular video sobre su relación sentimental.

Días atrás, la artista había manifestado su deseo de tener una "relación abierta" y ahora subió a sus historias de Instagram una publicación en la que habla con su laptop en frente y dice: "No existen más los permitidos. A lo mejor no entendiste el concepto". En lo que parece una videollamada, la actriz agrega: "Como estamos separados, puedo hacer lo que quiera, con quien se me cante. No existen más los permitidos".

Sin embargo, lo más fuerte del video llegó al final. Mientras termina de cerrar la tapa de la laptop, Lali lanza: "A lo mejor no entendiste el concepto, pendejo el or...".

.

Sin embargo, se trata de un video de Tik Tok en la que Lali rememora una escena de "Permitidos", la película que protagonizó junto a Martín Piroyansky en 2016. Minutos antes, la estrella del pop compartió otro Tik Tok junto a Harry Stiles.

Mientras el artista británico recuerda su show en Argentina durante su última gira, la cantante hace gestos de entusiasmo por escuchar la opinión del joven. La artista es una de las figuras más activa en las redes sociales y cada uno de sus posteos suma cientos de miles de reacciones.