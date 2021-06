Luego de casi dos años de relación, Cinthia Fernández y Martín Baclini se separaron, y si bien después mantuvieron un buen vínculo, la decisión pareció no tener marcha atrás. Ahora, la ex pareja sorprendió con un video donde se los ve muy cerca.

Bajo el ritmo de "Ya no te extraño", el nuevo tema de Jimena Barón, la bailarina y el empresario se animaron a mostrarse muy fogosos y cómplices en sus redes sociales, al punto de casi darse un beso. La publicación despertó miles de reacciones entre los usuarios, incluso el de la intérprete de la canción que al ver el posteo comentó: "Grité".

.

"¿Ya no te extraño Martin Baclini? Vos qué decís Jimena... (mirá hasta el final y te respondo la pregunta)", aclaró la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" en la descripción. Lo cierto es que si bien durante el video pareciera que la ex pareja se habría reconciliado, sobre el final ambos miran a cámara y hacen gestos de que no, descartando la posibilidad de volver a estar juntos.

La publicación despertó varias reacciones tanto de los usuarios como de figuras de la farándula argentina como Lourdes Sánchez, el Chato Prada y Lizardo Ponce. Mientras que Baclini comentó: "Kiiieeeeeeeeee!!!!!!!????? Mejor no hablo!!!!".