El culebrón que se formó después que Wanda Nara le dedicara un furioso mensaje a la supuesta tercera en discordia entre ella y Mauro Icardi, quienes muchos creyeron que se trataba de la China Suárez, acaba de sumar un nuevo capítulo.

A pesar que el futbolista ignoró toda la polémica en redes sociales y compartió un tierno posteo para celebrar a la empresaria en el Día de la Madre después de ir a buscarla a Milán, la mediática argentina subió las apuestas con una insólita reflexión.

Mauro Icardi y Wanda Nara están en un momento de crisis de pareja.

Si bien la China Suárez no habló públicamente sobre el tema, la actriz le habría aclarado la situación a algunos amigos de forma privada: “No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra”.

Sin embargo, Benjamín Vicuña, ex pareja y padre de los dos hijos de la intérprete, tuvo una picante reacción al escándalo y las amigas de Wanda Nara le dieron "me gusta" a algunas publicaciones que apuntaban a Suárez como la amante del deportista.

.

En ese sentido, Wanda sorprendió a sus más de ocho millones de seguidores con una historia de Instagram contundente: "Buen día, Me gusta más mi mano sin anillo de casamiento".